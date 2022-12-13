По его словам, Россию обманывали на протяжении многих лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, Россию обманывали на протяжении многих лет. Он подчеркнул ,что это сподвигнуло киевский режим и развязало им руки, чтобы "устраивать у себя в стране бойню русских". Также Песков добавил, что подобные действия приблизили начало спецоперации.

Ранее Песков заявил, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН