В Кремле оценили слова Сергея Нарышкина о СВО.

Киевский режим отказывается от каких-либо переговоров с Москвой по мирному урегулированию ситуации, поэтому специальная военная операция продолжается. Она завершится только тогда, когда военнослужащие достигнут всех целей, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 декабря сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков.

Эти цели могут быть достигнуты как итог СВО или как итог соответствующих переговоров. Пока никаких переговорных процессов нет. Украинская сторона отказывается от переговоров. Поэтому СВО продолжается до победного конца. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил прессе о том, что Москва близка к достижению поставленных целей СВО, пока украинские вооруженные силы находятся на грани развала.

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