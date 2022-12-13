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Песков: Запад пытается молчаливо свернуть расследование ЧП на "Северных потоках"

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В Кремле оценили статью Сеймура Херша о диверсии США.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что коллективный Запад пытается молчаливо свернуть расследование чрезвычайной ситуации, которая произошла в акватории Балтийского моря на "Северных потоках", так как следственные органы Швеции и Дании не стали комментировать данные американского журналиста Сеймура Херша о подрыве трубопроводов спецслужбами НАТО.

Этот материал должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим наоборот - попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что в Кремле удивились тому, что статья Херша о "Северных потоках" не разошлась широко на Западе. По мнению Дмитрия Пескова, мировым изданиям, а е только российским СМИ важно обращать внимание на таки е спорные публикации, а также анализировать выступления руководителей США и НАТО. Ранее журналист Херш заявил о предполагаемой причастности и непосредственной вине Белого дома за организацию акта саботажа и террористического акта на энергетическую инфраструктуру России.

Песков: США готовы расширять свою вовлеченность в российско-украинский конфликт.

Фото и видео: Telegram /  СМОТРИ

Теги: диверсия, дмитрий песков, кремль, северный поток, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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