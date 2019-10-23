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Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их

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По мнению политика, американцы не оставили курдам выбора, кроме как воевать с турками.

Дмитрий Песков заявил, что фактически США предали курдов, хотя ранее были близкими союзниками. Об этом сообщили в "ТАСС". По мнению пресс-секретаря президента России, Америка вынудила курдов воевать с Турцией.

В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками

комментирует ситуацию спикер

Напомним, что военные вышли из Сирии, оставив курдов одних на границе государства. Ранее спецпредседатель США по Сирии Джеймс Джефри заявил выразил сомнение в том, что курды смогут покинуть обозначенные в соглашении России и Турции территории. Если этого не произойдет, что "тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". Это поставит оставшиеся сирийские формирования под удар  - "каток турецкой армии".

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия не видит шагов Украины по подготовке к "нормандской четверке".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/BBC News, ITV News

Теги: дмитрий песков, курды, сша, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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