Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их

По мнению политика, американцы не оставили курдам выбора, кроме как воевать с турками.

Дмитрий Песков заявил, что фактически США предали курдов, хотя ранее были близкими союзниками. Об этом сообщили в "ТАСС". По мнению пресс-секретаря президента России, Америка вынудила курдов воевать с Турцией.

В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками комментирует ситуацию спикер

Напомним, что военные вышли из Сирии, оставив курдов одних на границе государства. Ранее спецпредседатель США по Сирии Джеймс Джефри заявил выразил сомнение в том, что курды смогут покинуть обозначенные в соглашении России и Турции территории. Если этого не произойдет, что "тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". Это поставит оставшиеся сирийские формирования под удар - "каток турецкой армии".

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия не видит шагов Украины по подготовке к "нормандской четверке".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/BBC News, ITV News