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Россия не видит шагов Украины по подготовке к "нормандской четверке"

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По мнению Москвы, Киев не справился с обязательствами.

Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате". Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Спикер заявил, что в Кремле не видят каких-либо изменений в ситуации.

Песков добавил, что по-прежнему есть противоречия между украинцами  в отношении "формулы Штайнмайера". Эта инициатива была предложена немецкими дипломатами. В ней утверждается особый статус ЛНР и ДНР на временной основе. на постоянной - после проведения выборов и опубликования отчетов ОБСЕ о результатах события. Также власть не смогла развести военных на Донбассе около пунктов Золотое и Петровское.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей. Он рассчитывает на проведение встречи с президентами еще трех стран в ближайшее время. В "нормандскую четверку" помимо России и Украины входят Франция и Германия.

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Зе!Президент, NBC News, BBC News, CBS News

Теги: дмитрий песков, кремль, нормандская четверка
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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