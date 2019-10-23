Россия не видит шагов Украины по подготовке к "нормандской четверке"

По мнению Москвы, Киев не справился с обязательствами.

Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате". Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Спикер заявил, что в Кремле не видят каких-либо изменений в ситуации.

Песков добавил, что по-прежнему есть противоречия между украинцами в отношении "формулы Штайнмайера". Эта инициатива была предложена немецкими дипломатами. В ней утверждается особый статус ЛНР и ДНР на временной основе. на постоянной - после проведения выборов и опубликования отчетов ОБСЕ о результатах события. Также власть не смогла развести военных на Донбассе около пунктов Золотое и Петровское.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей. Он рассчитывает на проведение встречи с президентами еще трех стран в ближайшее время. В "нормандскую четверку" помимо России и Украины входят Франция и Германия.

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Зе!Президент, NBC News, BBC News, CBS News