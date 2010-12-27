Песков объяснил сложности с "нормандским саммитом"

Политики не могут достичь договоренности из-за смены позиции одного из государств.

Песков: саммит "нормандской четверки" пока не готовится из-за запросов "одной из сторон". Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на администрацию президент России.

Пресс-секретарь Владимира Путина не уточнил, о какой из четырех сторон этого формата идет речь. Из-за задержки политики не могут сказать точной даты проведения мероприятия. По словам главы России, сначала должна пройти тщательная подготовка, а потом - организация встречи. На данный момент подготовка вестись не может из-за регулярной смены запросной позиции одного государства.

В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат" испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время объяснил Песков

Напомним, что в формате участвуют делегаты из России, Украины, Франции и Германии. По мнению пресс-секретаря Кремля, данному формату переговоров сейчас тяжело. Однако именно лидеры этой четверки ранее согласовали минские соглашения.Теперь одна из сторон надеется внести правки в документы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин назвал Макрону условия встречи "нормандской четверки".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

