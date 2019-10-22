Путин назвал Макрону условия встречи "нормандской четверки"

Выполнение минских соглашений - единственный способ решить внутриукраинский конфликт.

Путин и Макрон согласны, что Киев должен выполнить договоренности "нормандской четверки". Главы стран солидарны во мнении, что альтернативы минского соглашения по Донбассу не существует. Только так Украина сможет решить внутригосударственный кризис. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе объяснили политики

В первую очередь следует добиться результата по разведению сил и средств около пунктов Золотое и Петровское. Следующим этапом станет имплементация в местное законодательство "формулы Штайнмайера"

Президенты России и Франции обсудили необходимость тщательной подготовки перед личной встречей "четверки". Формат существует с 2014 года. Впервые эти страны, а также Германия и Украина встретились в июне. К 2019 году был проведен ряд телефонных переговоров и встреч на высшем уровне.Главы МИД обсуждали проблему с целью ее урегулирования.

Ранее Piter.tv писал о том, что Макрон усомнился в НАТО из-за операции Турции в Сирии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Russia Insight