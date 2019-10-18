Макрон усомнился в НАТО из-за операции Турции в Сирии

Французский президент отреагировал на объявление вывода войск США.

По данным ТАСС, Эммануэль Макрон публично поставил вопрос о фуннкционировании североатлантического альянса. Президент уточнил, что о выводе войск США с севера Сирии он узнал из соцсети Twitter и отметил, что в случае с Турцией страна НАТО решила атаковать партнера в борьбе против группировки "Исламское государство"*.

Это можно расценивать как грубую ошибку альянса в регионе, отметил он.

Ранее мы сообщали о том, что Путин прибыл в Париж, чтобы проститься с Жаком Шираком.

Видео: YouTube/ProductiehuisEU, Washington Post, White House

* – организация, запрещенная на территории РФ.