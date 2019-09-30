Путин прибыл в Париж, чтобы проститься с Жаком Шираком

Президент России прилетел во Францию, чтобы отдать последние почести экс-главе страны.

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж, чтобы проститься с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщили местные СМИ. Также на месте присутствует и нынешний руководитель страны Эммануэль Макрон.

Летом этого года Путин заявлял, что считает Ширака интеллектуалом и настоящим профессором.

Я был очень серьезно впечатлен бывшим президентом Франции Шираком...Когда он был президентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров говорил о Жаке Шираке Путин

Панихида состоится в церкви Сен-Сюльпис. Бывшего президента Франции похоронят на кладбище в районе Монпарнас. Накануне в Доме инвалидов прошла церемония прощания.

Кроме главы России на траурное мероприятие приехало еще 30 мировых политиков. Среди них не будет лидера США Дональда Трампа главы Украины Владимира Зеленского. Почтить память погибшего собрались премьер-министры Венгрии, Бельгии и Ливии, президенты Италии и Германии, глава Еврокомиссии.

Ранее Piter.tv писал о том, что умер Герой Советского Союза – космонавт Геннадий Манаков.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/AP Archive