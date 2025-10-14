В Кремле оценили талант Стивена Уиткоффа в переговорном процессе.

Москва ведет на украинской территории специальную военную операцию за неимением других альтернатив к решению существующих проблем, однако российское руководство остается готовым к мирному урегулированию кризисной ситуации. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 14 октября сделал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что американский специальный посланник президента-республиканца Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф продемонстрировал себя в качестве эффективного переговорщика. Наша страна рассчитывает, что при помощи его таланта вашингтонские власти будут и дальше способствовать мирному процессу.

Россия готова к мирному урегулированию. За неимением альтернатив продолжаем СВО. Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

