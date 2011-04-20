В Кремле оценили слова зампреда Совбеза России о возможных поставках крылатых ракет из США для ВСУ.

В Кремле предупредили о последствиях отправки крылатых ракет американского производства Tomahawk Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 13 октября сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы уточнил, что при участие этих иностранных ракет в работе армии киевского режима может "плохо кончиться" для всех сторон конфликта, поскольку это потребует участия в процессе специалистов из Вашингтона.

Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в сообщении Медведева. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее заместитель председателя Совета по безопасности России Дмитрий Медведев в социальных сетях отреагировал на слова лидера Белого дома, члена Республиканской партии США Дональда Трампа о возможных поставках ВСУ ракет Tomahawk. По его словам, такая помощь со стороны западного союзника может иметь негативные последствия для всех участников регионального конфликта и для самой вашингтонской администрации.

