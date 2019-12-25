Песков: Россия не собирается поглощать Донбасс

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается поглощать восточные области Украины, которые в настоящее время не контролируются Украиной. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель Кремля прокомментировал журналистам публикацию Bloomberg, в которой сообщается о беспокойстве Евросоюза по поводу Донбасса. Автор материала отмечает, что своими действиями Россия стремится поглотить Донбасс.

Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, Песков ранее также заявлял, что Россия не собирается присоединять Донбасс. Однако Кремль, по его словам, всегда будет выступать за защиту интересов русскоязычного населения на этой территории.

Ранее глава ЛНР заявил о готовности дать отпор Киеву.

Фото: сайт президента РФ