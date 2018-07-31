Песков: Россия не приемлет двойных стандартов в международных делах

Чиновник объяснил работу данного принципа на бытовом примере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет двойных стандартов в международных делах. Об этом спикер сообщил участникам онлайн-марафона "Новое знание" в Москве. Чиновник уточнил, что РФ категорически не приемлет такого отношения.

Двойные стандарты - обычно мы говорим о них как-то отдельно, но в конце концов это тоже разновидность фейков. Двойные стандарты тоже стары как мир, и мы чувствуем часто двойные стандарты на своей шкуре и тоже с ними боремся. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина

Эксперт объяснил участника мероприятия, что политика двойных стандартов представляет из себя неприятную разновидность фейков. Он не стал вспоминать о случаях из собственной практики, но в качестве примера привел ситуацию с разбитой тарелкой. После того, как кухонная утварь разбилась, один человек может сказать: "На счастье!", а второй: "У вас руки не из того места растут!"

Песков заявил, что СМИ переживают процесс тотальной трансформации.

Видео: Российское общество Знание