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Песков: Россия не приемлет двойных стандартов в международных делах

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Чиновник объяснил работу данного принципа на бытовом примере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет двойных стандартов в международных делах. Об этом спикер сообщил участникам онлайн-марафона "Новое знание" в Москве. Чиновник уточнил, что РФ категорически не приемлет такого отношения.

Двойные стандарты - обычно мы говорим о них как-то отдельно, но в конце концов это тоже разновидность фейков. Двойные стандарты тоже стары как мир, и мы чувствуем часто двойные стандарты на своей шкуре и тоже с ними боремся.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина

Эксперт объяснил участника мероприятия, что политика двойных стандартов представляет из себя неприятную разновидность фейков. Он не стал вспоминать о случаях из собственной практики, но в качестве примера привел ситуацию с разбитой тарелкой. После того, как кухонная утварь разбилась, один человек может сказать: "На счастье!", а второй: "У вас руки не из того места растут!" 

Песков заявил, что СМИ переживают процесс тотальной трансформации.

Видео: Российское общество Знание

Теги: двойные стандарты, дмитрий песков, кремль, новое знание
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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