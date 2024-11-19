Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под санкциями США находится Лавров

В Кремле напомнил о зеркальности в отношениях с Вашингтоном.

Москва не снимет санкционное давление с американского сенатора от штата Флорида Марко Рубио, выдвинутого избранным президентом США, членом Республиканской партии Дональдом Трампом на пост государственного секретаря до того момента, пока под западными запретами и ограничениями находится российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами ТАСС от 19 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля оценил вопрос СМИ, отметив, что речь может идти исключительно зеркальном процессе, а не о жесте доброй воли.

У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Марко Рубио включен в санкционные списки России с мая 2022 года, а Китая - с августа того же года. Американский конгрессмен придерживается консервативных взглядов. С одной стороны, он является сторонником сокращения оказания помощи Украине, однако, с другой, позиционирует себя как "антикоммуниста". Политик критикует кубинские и китайские власти. Противодействие Пекину Дональд Трамп называл одним из приоритетов своей администрации.

Песков заявил, что РФ в отношениях с США не будет "танцевать танго в одиночку".

Фото и видео: Telegram / Варвара Соболева, ТАСС