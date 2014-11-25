Песков заявил, что РФ в отношениях с США не будет "танцевать танго в одиночку"

В Кремле рассказали о готовности работать с администрацией Трампа.

Москва готова к нормализации отношений с американской администрацией при новом президенте, республиканце Дональде Трампе, но не будет "танцевать танго в одиночку". Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами ТАСС от 19 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что изначально санкционную гонку начинала не наша страна, а инициатором выступал именно Вашингтон.

Россия, как говорит президент, открыта для нормализации. Но мы же не можем в одиночку танцевать танго. И не собираемся это делать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков прокомментировал кандидатуры в будущую администрацию Трампа.

Фото и видео: Telegram / Варвара Соболева, ТАСС