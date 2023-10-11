Песков: РФ не по пути с релокантами, занявшими ярковыраженную антироссийскую позицию

В Кремле прокомментировали инициативу спикера ГД Вячеслава Володина.

Слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина про релокантов и Магадан касались людей, занявших ярковыраженную антироссийскую позицию и поддерживающих киевский режим. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле пояснили, что с такими людьми стране не по пути. Власти страны уточнили, что при этом существует подавляющее большинство граждан, которые свободно выбирают то место, в котором хотят жить.

Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути. И, конечно, существуют люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину. Эта Родина - Россия, и она всегда их ждет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В ответ на просьбу прокомментировать слова российского депутата Султана Хамзаева о том, что уехавшие звезды и миллиардеры скоро вернутся в Россию, так как они якобы никому не нужны в Европе и Израиле. Дмитрий Песков заметил, что это высказывание не требует оценки.

Песков прокомментировал подготовку визита президента Палестины в РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости