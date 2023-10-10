Песков прокомментировал подготовку визита президента Палестины в РФ

Точной даты официального рабочего визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока что нет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал заявление посла Палестины Абделя Хафиза Нофаля о подготовке визита Аббаса в страну.
Пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам, пока нам нечего сказать на этот счет.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
В Москве напомнили прессе о том, что у руководства России зафиксированы давние исторические связи с палестинцами, а контакты продолжаются на разных уровнях. Также страна имеет связи с Израилем. Россия намерена прикладывать усилия в оказании содействия в поисках мирного пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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