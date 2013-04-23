Песков: Путин вряд ли успел посмотреть интервью Лаврова с Карлсоном

В Кремле удивились вопросу, поступившему от журналистов.

Российский президент Владимир Путин последние дни работает до глубокой ночи, поэтому вряд ли лидер страны успел ознакомиться с интервью, которое министр по иностранным делам Сергей Лавров дал американскому журналисту Такеру Карлсону в Москве. Соответствующее заявление от 6 декабря сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, смог ли глава государства ознакомиться с содержанием материала, опубликованного иностранцем в социальных сетях.

Вряд ли. Он сейчас все эти дни до глубокой ночи работает...Вы когда, думаете, он это должен был успеть? Вы считаете, что президент Путин должен был завести будильник на 6 утра? Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии.

Фото и видео: Telegram / ТАСС