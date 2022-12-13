Песков: Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье

По его словам, в этот раз фото- или видеоматериалов не будет.

Президент РФ Владимир Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в этот раз фото- или видеоматериалов не будет. Он подчеркнул, что в Кремле решили сообщить, что президент последовал своей традиции.

Отметим, что сегодня, 19 января, в России отмечают праздник Крещения Господня.

Ранее Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер "Нюрнберга".

Видео: Telegram / СМОТРИ