Песков: Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в этот раз фото- или видеоматериалов не будет. Он подчеркнул, что в Кремле решили сообщить, что президент последовал своей традиции.
Отметим, что сегодня, 19 января, в России отмечают праздник Крещения Господня.
Ранее Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер "Нюрнберга".
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