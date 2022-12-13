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Песков: Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье

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По его словам, в этот раз фото- или видеоматериалов не будет.

Президент РФ Владимир Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в этот раз фото- или видеоматериалов не будет. Он подчеркнул, что в Кремле решили сообщить, что президент последовал своей традиции.

Отметим, что сегодня, 19 января, в России отмечают праздник Крещения Господня.

Ранее Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер "Нюрнберга".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, крещение, подмосковье, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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