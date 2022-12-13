Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер "Нюрнберга"

Глава РФ призвал создавать фильмы, которые сохраняют историческую память.

Российский президент Владимир Владимир Путин вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда посмотрел трейлер новой картины режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг", созданного по роману автора Александра Звягинцева "На веки вечные". Глава государства на мероприятии уточнил, что считает важным создание таких картин, которые сохраняют историческую память народа. В книге речь идет о 40-летнем опыте изучения событий Нюрнбергского судебного процесса, на котором расследовались военные преступления главарей нацистской Германии.

Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что главные роли в исторической драме сыграли актеры Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни. Официальная премьера "Нюрнберга" в России ожидается 23 февраля.

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Фото и видео: Kremlin.ru