Песков: Путин обладает необходимым для защиты от COVID-19 уровнем антител

По его словам, вакцинация дала положительный эффект.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин благодаря прохождению курсу вакцинации обладает достаточным уровнем антител, чтобы защититься от COVID-19. Его слова передает ТАСС.

Мы вас можем заверить, что президент активно работает, и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект. Он обладает необходимым защитным уровнем антител. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Днем ранее глава государства и губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе совещания в Кремле затронули тему вакцинации против COVID-19. По словам последнего, в настоящее время большой популярностью среди тверичан пользуется препарат "Спутник V". Руденя заявил, что у него "больше 15 тысяч единиц" антител. Путин ответил, что у него "держатся все эти показатели хорошо".

Напомним, в ходе прямой линии в конце июня текущего года российский лидер заявил, что привился от коронавируса препаратом "Спутник V". Вакцинация прошла весной, однако политик уточнил, что ему рекомендовали не говорить наименование вакцины, чтобы не создавать дополнительных конкурентных преимуществ.

Ранее мы сообщали, Словакия прекращает с 31 августа использование российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

Фото: kremlin.ru