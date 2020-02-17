Песков: Путин не отправлял войска в Ливию

Дмитрий Песков: президент России не отправлял войска в Ливию. Пресс-секретарь добавил, что Владимир Путин не делал такого приказа в роли главнокомандующего. Об этом сообщили "РИА Новости".
Нет, Владимир Путин никаких приказов на этот счет не отдавал
прокомментировал чиновник
Ранее подобный вопрос задали журналисты. Интерес связан с недавними похоронами якобы российского военного из Оренбургской области. Пресс-секретарь не может объяснить наличие погибших военных из рФ на территории Ливии. Он не знает каким образом они попали в зону конфликта.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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