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Песков: Путин не отправлял войска в Ливию

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Москва не знает, как можно объяснить гибель военных из РФ в Ливии.

Дмитрий Песков: президент России не отправлял войска в Ливию. Пресс-секретарь добавил, что Владимир Путин не делал такого приказа в роли главнокомандующего. Об этом сообщили "РИА Новости".

Нет, Владимир Путин никаких приказов на этот счет не отдавал

прокомментировал чиновник

Ранее подобный вопрос задали журналисты. Интерес связан с недавними похоронами якобы российского военного из Оренбургской области. Пресс-секретарь не может объяснить наличие погибших военных из рФ на территории Ливии. Он не знает каким образом они попали в зону конфликта.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: армия, дмитрий песков, кремль, ливия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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