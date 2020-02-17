Песков: Путин не отправлял войска в Ливию

Москва не знает, как можно объяснить гибель военных из РФ в Ливии.

Дмитрий Песков: президент России не отправлял войска в Ливию. Пресс-секретарь добавил, что Владимир Путин не делал такого приказа в роли главнокомандующего. Об этом сообщили "РИА Новости".

Нет, Владимир Путин никаких приказов на этот счет не отдавал прокомментировал чиновник

Ранее подобный вопрос задали журналисты. Интерес связан с недавними похоронами якобы российского военного из Оренбургской области. Пресс-секретарь не может объяснить наличие погибших военных из рФ на территории Ливии. Он не знает каким образом они попали в зону конфликта.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News