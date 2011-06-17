Песков: Путин и Эрдоган отметили, что в отношениях РФ и Турции нет проблем

В Кремле объяснили, что визит российского президента в Турцию состоится при возможности.

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на рабочей встрече в Ашхабаде указали на отсутствие существенных проблем в отношениях между Москвой и Анкарой. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 12 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос СМИ о том, о каких темах говорили политические лидеры. Известно, что одним из вопросов была возможная конфискация коллективным Брюсселем российских активом в европейском регионе.

Отметили, что в целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях, в целом есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По словам чиновника из Москвы, Путин и Эрдоган продолжили общение "уже совсем в узком составе", без делегаций от своих стран. При этом в Кремле указали, что многоплановость и диверсифицированность российско-турецких связей позволяет справляться с "давлением третьих стран" и трудностями на геополитической арене. Также политики обменялись позициями по украинскому конфликту. Главы государств имеют взаимные "постоянно действующие приглашения"посетиьь с официальным визитом Турцию и в Россию соответственно.

Фото и видео: Telegram / Кремль. Новости