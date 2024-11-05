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Песков: Кишинев не предоставил права голоса сотням тысяч молдаван в РФ

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В Кремле не считают результаты голосования в Молдавии "чистыми".

Сотням тысяч молдаван в России Кишинев не предоставил права голоса на выборах президента республики, а это не могло не сказаться на результатах голосования, поэтому их нельзя считать чистыми.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Москве отметили, что большая часть населения Молдавии не смогла высказаться на выборах в отличие от тех граждан, которые находятся на территории европейских стран.

Сотни тысяч граждан Молдавии, это, действительно, не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в РФ и, и мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / Вести

Теги: дмитрий песков, кремль, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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