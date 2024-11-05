Дмитрий Песков оценил статью в The The Wall Street Journal.

Западные сообщения о якобы причастности российского руководства е пересылке взрывчатки на территорию Европейского союза (ЕС) являются на деле обычными инсинуациями. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал местным СМИ материал, опубликованный авторами иностранного издания The The Wall Street Journal. Обвинения в адрес Москвы эксперт характеризовал как традиционные и необоснованные.

Мы ни разу не слышали о каких-либо официальных обвинениях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В статье сообщается, что западные чиновники связывают доставку в ЕС взрывчатки, воспламенившейся в июле 2024 года на складах DHL в Германии и Великобритании, с российской диверсионной операцией. Эта деятельность якобы направлена на то, чтобы вызвать пожар в самолетах, направляющихся в США и Канаду.

Песков назвал причину экстравагантных заявлений кандидатов в президенты США.

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