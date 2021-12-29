Песков: Кадыров может претендовать на президентский пост в 2024 году

Такое право есть у каждого гражданина РФ, напомнил представитель Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров может баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году. Об этом заявил в беседе с "РИА Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кадырова ранее сообщил, что он на месте главы государства Владимира Путина "давно забрал бы Украину". Чеченский лидер считает, что Соединенные Штаты используют территорию соседнего государства в качестве места под свои военные базы.

Песков напомнил, что основу внешней политики России, в которую также входит Чечня, формулирует президент страны.

Основу внешней политики РФ формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Путин. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, Песков отметил, что у главы Чечни, как и у любого гражданина, есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента, которые состоятся в 2024 году.

Ранее Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни.

Фото: kremlin.ru