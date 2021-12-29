Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни

Представлены суммы, которые РФ каждый год направляет в республику.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание региона. Информацией чиновник поделился в рамках прямого эфира с представителем местного парламента Магомедом Даудовым в социальной сети Instagram. Руководитель республики заметил, что из федерального бюджета на содержание Чечня получает более 300 млрд рублей ежегодно. Кадыров добавил, что без этих финансовых вливаний регион не продержится и трех месяцев.

Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум – вы знаете. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров напомнил спикеру парламента о том, что в Чечне нет своего газа, света и нефти. Сведения о том, что в республике якобы можно добывать эти ресурсы глава республика назвал "придуманными вещами". Он призвал население региона любить друг друга и не слушать "шайтанов".

Кадыров объявил "террористами" члена СПЧ Каляпина и журналистку "Новой газеты" Милашину.

Фото и видео: Instagram / lord_095

