Кадыров объявил "террористами" члена СПЧ Каляпина и журналистку "Новой газеты" Милашину

По словам главы Чечни, указанные лица зарабатывают на теме республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Свое мнение политик выразил в Telegram-канале.

По словам Кадырова, указанные лица зарабатывают на теме Чечни, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Цель этого, уверен он – опорочивание республики.

Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев <…> Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Политик отметил, что всегда боролся с террористами и их пособниками, где бы они не находились.

Слова Кадырова прозвучали в контексте ситуации с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его сын Абубакар работал юристом "Комитета против пыток"* (организация была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, ликвидирована. Сейчас работает под аналогичным названием без образования юрлица), основанного Игорем Каляпиным. КПП* ранее сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди вломились в квартиру бывшего судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева под Нижний Новгородом, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

Ранее Кадыров заявил о возможности присоединения Украины к России.

Фото: Вконтакте / Рамзан Кадыров