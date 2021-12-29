Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"

Глава Чечни рассказал, какие планы США имеют на Киев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте российского президента Владимира Путина "давно забрал бы Украину". Он напомнил, что США используют территорию соседнего государства в качестве места под свою военную базу. Мнением чиновник поделился в рамках совместного прямого эфира с местным спикером парламента Магомедом Даудовым в Instagram-аккаунте.

Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навёл бы порядок. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По мнению главы региона, России не следует идти на уступки странам Запада, которые находятся за "девять тысяч километров". Кадыров напомнил, что для Москвы Киев считается самым ближайшим соседом. Он рассказал, что два народа имеют славянское происхождение и следует понимать, что Америка ничего хорошего Украине не сделает.

Кадыров сообщил, сколько денег уходит на содержание Чечни.

Фото и видео: Instagram / lord_095