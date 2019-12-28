Песков: "Упоминание Бога в Конституции будет обсуждаться"

Все внесенные предложения изучаются.

Инициатива РПЦ о включении упоминания Бога в Конституцию РФ должно обсуждаться в рамках рабочей группы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что все внесенные предложения изучаются специалистами.

В данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись прокомментировал спикер.

В экспертной группе заявлен очень широкий состав, который высказывает разные точки зрения.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские евреи высказались об упоминании религии в Конституции.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News