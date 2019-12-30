Российские евреи высказались об упоминании религии в Конституции

По словам Каннера, главное — чтобы Конституция не противоречила канонам религии.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, как российские евреи отреагировали на поправку в Конституцию касательно упоминания Бога. Ситуацию прокомментировал президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

По словам Каннера, понятие Бога слишком абстрактно. Ведь, представители каждой религии вкладывают в это понятие разные вещи. Евреи Росси считают, что в Конституции необходимо обговаривать конкретные предложения, а не рассуждения.

Ранее глава РПЦ отметил, что если о Боге упоминается в строчках гимна РФ, то о Всевышнем можно написать в Конституции. По его словам, большинство граждан РФ верят в Бога. При этом он добавил, что говорит не только о православных жителях России.

Ранее мы сообщали о том, что в РПЦ предложили вписать Бога в Конституцию.