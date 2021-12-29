Песков назвал причину завышенных цен на газ в Европе

Европейцы отошли от прозрачных и рыночных взаимодействий, отметили в Кремле.

Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за отказа от долгосрочных контрактов с РФ. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно заявлениям главы государства Владимира Путина, напомнил официальный представитель Кремля, все взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть "максимально прозрачными, исключительно рыночными" и долгосрочными.

Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ – я грубо говорю – не по 300, а по 1300. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС на фоне существующих отношений с Москвой

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