В ЕС оценили необходимость сохранять энергетическую безопасность в регионе.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС на фоне существующих отношений с Москвой. Об этом европейский чиновник упомянул журналистам во время совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

В нынешней ситуации мы считаем наиболее важным диверсификацию источников поставок газа в Европу, чтобы снизить зависимость ЕС в условиях нынешних отношений с Россией. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в европейский регион. Москва выполняет взятые на себя международные обязательства по поставкам энергетических ресурсов. Компания "Газпром" неоднократно подчеркивала, что поставляет газ согласно заявкам потребителей и в соответствии с заключенными контрактными обязательствами.

Боррель согласовывает со странами ЕС ответ на письмо Лаврова.

Фото: European Comission

