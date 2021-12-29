Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС на фоне существующих отношений с Москвой. Об этом европейский чиновник упомянул журналистам во время совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.
В нынешней ситуации мы считаем наиболее важным диверсификацию источников поставок газа в Европу, чтобы снизить зависимость ЕС в условиях нынешних отношений с Россией.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Напомним, что Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в европейский регион. Москва выполняет взятые на себя международные обязательства по поставкам энергетических ресурсов. Компания "Газпром" неоднократно подчеркивала, что поставляет газ согласно заявкам потребителей и в соответствии с заключенными контрактными обязательствами.
Боррель согласовывает со странами ЕС ответ на письмо Лаврова.
Фото: European Comission
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