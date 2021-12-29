Боррель согласовывает со странами ЕС ответ на письмо Лаврова

В ЕС рассказали о действиях после отправки из МИД РФ запроса.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что согласовывает и координирует со странами ЕС ответ на письмо российского министра по внешней политике Сергея Лаврова. Такое заявление европейский чиновник сделал на совместной пресс-конференции с представителем государственного департамента США Энтони Блинкеном.

Министр Лавров направил письма членам ЕС с призывом принять во внимание обеспокоенности России в сфере безопасности. Я координирую ответ на это письмо, и продолжаю настаивать, что возможность для дипломатического решения сохраняется. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним о том, что глава МИД РФ по дипломатической линии ведомства направил официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить порядок выполнения международных обязательств о том, что страны не будут укреплять национальную безопасность за счет безопасности других сторон. Ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений по гарантиям со стороны РФ.

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Фото: European Comission

