Gazeta Wyborcza: Россия получит монопольное право на "Северный поток — 2" при морозах в ЕС

В Варшаве рассказали о планах "Газпрома" на использование трубопровода.

Польские журналисты из издания Gazeta Wyborcza сообщили о том, что Россия получит монопольное право на "Северный поток — 2" при морозах на территории Евросоюз. Авторы материала заявили читателям, что компания "Газпром" может единолично использовать трубопровод. Внимание обращено на сложность региона из-за отсутствия энергетических ресурсах в хранилищах ФРГ, Австрии и Нидерландов.

Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья. Анджей Кублик, журналист

Польский аналитик утверждает, что Москва намерена использовать "внезапный кризис" на европейском энергетическом рынке ради реализации собственных задач. Одна из них якобы касается предоставления ЕС уникального монопольного права "Газпрому", противоречащего требованиям европейского законодательства.

В Еврокомиссии заявили, что от действий России будет зависеть запуск "Северного потока-2".

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