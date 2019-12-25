Первое заседание по разработке закона о "наливайках" в Петербурге состоится 30 июля

Подробности слушаний будут объявлены дополнительно.

Состав рабочей группы по обсуждению деталей закона по "авторским барам" будет сформирован в ближайшее время, прием заявок завершен.

Как сообщили 25 июля представители депутата ЗакСа Петербурга Дениса Четырбока, за 11 дней на электронную почту поступило свыше 30 заявок от желающих поучаствовать в обсуждении деталей закона. Отмечается, что среди отправивших заявки – владельцы баров, кафе и ресторанов (в том числе, представители Союза независимых рестораторов), эксперты в "сфере гостеприимства", общественные организации и блогеры.

Установочное заседание группы запланировано на четверг, 30 июля. Подробности слушаний будут объявлены дополнительно.

Напомним, губернатор Петербурга поручил создать рабочую группу для решения вопроса о закрытии "наливаек". При этом Александр Беглов подписал закон о запрете продажа алкоголя в местах общественных питания с площадью менее 50 кв. метров.

Губернатор обратил внимание на то, что профильные комитеты и рабочие органы парламента совместно с экспертами должны разработать дополнения, которые урегулируют деятельность "авторских баров". В связи с этим и будет создана рабочая группа.

Ранее Piter.TV пообщался с автором законопроекта. Подробности здесь.

Фото: Piter.tv