Первым заместителем председателя комитета по транспорту Петербурга назначили Валентина Енокаева

До назначения он работал в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Победитель всероссийского конкурса "Лидеры России" в 2019-м году Валентин Енокаев стал первым заместителем председателя комитета по транспорту. Об этом 26-го октября сообщила пресс-служба ведомства.

Валентин Енокаев родился 4 ноября 1984 года в Ленинграде. В 2002-м году получил высшее образование в "Военмехе" по специальности "Информационно-космическая техника и технологии", после чего работал над проектами по строительству дорог и дорожной инфраструктуры.

С октября 2013 года был заместителем генерального директора – начальником управления развития транспортной инфраструктуры в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области". После победы на конкурсе "Лидеры России" встречался в Владимиром Путиным, где рассказал о своем видении развития транспортного комплекса Петербурга. Енокаев рекомендовал отдать приоритет созданию Широтной магистрали скоростного движения.

Ранее власти Петербурга подтвердили начало строительства ШМСД в начале 2021 года.

Фото: gov.spb.ru