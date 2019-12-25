Первый зампред ЦБ предложил создать "конвейер" для поддержки компаний перед IPO

Сергей Швецов объяснил необходимость поддержки компаний.

Первый заместитель председателя Центробанка России предложил создать "конвейер" для поддержки компаний перед IPO. Об этом на стратегической сессии с представителями финансового рынка сообщил Сергей Швецов. Эксперты обсудили работу над стратегией развития отрасли до 2030 года.

Если мы не создадим "конвейер", то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику. Поэтому инвестиции в капитал - ключик к ответу на вопрос, откуда мы возьмем инвестиции в модернизацию экономики. Это создание среды, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке. Сергей Швецов, представитель ЦБ РФ

Эксперт напомнил коллегам, что в настоящее время защита инвесторов не входит в круг приоритетов для государства. Он заявил, что говорит как об интересах публичных, так и растущих компаний. Швецов призвал не отпускать ситуацию по инерционному сценарию.

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Фото: Piter.tv