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Тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард выступила на Олимпиаде в Токио

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Спортсменка завершила выступление досрочно с нулем баллов.

Тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, представляющая на Олимпийских играх Новую Зеландию, не сумела поднять ни одну штангу на турнире в весе свыше 87 кг.

При первой попытке нужно было поднять вес 120 килограммов, затем 125 киограммов. Спортсменка завершила выступление досрочно с нулем баллов.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран.

Ранее WADA не нашло нарушений условий участия сборной РФ в Олимпиаде.

Видео: Twitter / MrAndyNgo

Теги: олимпиада, трансгендер, тяжелоатлет
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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