Следующий этап пройдет в начале января.

Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя. Во второй тур прошли два кандидата. Один из них - оппозиционный представитель Зоран Миланович, ранее являвшийся премьер-министром. Второй - действующий глава страны Грабар-Китарович. Об этом сообщил "Интерфакс".

По результатам первого этапа голосования оппозиционер получил 29,5% голосов, опередив президента с 16,7%. Независимый кандидат Мирослав Шкоро занял третью позицию с 24,4% голосов. За пост руководителя государства боролись 11 претендентов.

Очередной тур выборов в Хорватии состоится 5 января 2020 года.

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Фото: Pixabay.com

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