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Названы самые быстрые по выдаче шенгенских виз страны

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Быстрее всех россиянам выдают шенген в Грецию, Италию, Болгарию и Хорватию.

Специалисты ведущих туристических компаний РФ назвали европейские страны, которые быстрее  всех выдают шенгенские визы россиянам. В лидерах оказалась Греция, Италия, Болгария и Хорватия. Об этом сообщается на сайте Ассоциаций туроператоров России (АТОР).

Эксперты отметили, что шенген в Испанию сделать тоже легко и быстро. Однако сейчас в стране начался высокий туристический сезон, поэтому очередь на подачу документов составляет 1,5-2 недели.

В свою очередь Германия оказалась в числе стран, где процедура оформления первой визы считается сложной из-за большого набора документов.

Также специалисты назвали страны, которые дольше всего оформляют шенгенскую визу. В их числе Чехия (15 рабочих дней), Финляндия (2,5 недели) и Австрия (10-12 рабочих дней).

Ранее опрос показал желание россиян больше отдыхать.

Видео: YouTube /  GreenJek channel

Теги: виза, европа, шенген
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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