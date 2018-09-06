Названы самые быстрые по выдаче шенгенских виз страны

Быстрее всех россиянам выдают шенген в Грецию, Италию, Болгарию и Хорватию.

Специалисты ведущих туристических компаний РФ назвали европейские страны, которые быстрее всех выдают шенгенские визы россиянам. В лидерах оказалась Греция, Италия, Болгария и Хорватия. Об этом сообщается на сайте Ассоциаций туроператоров России (АТОР).

Эксперты отметили, что шенген в Испанию сделать тоже легко и быстро. Однако сейчас в стране начался высокий туристический сезон, поэтому очередь на подачу документов составляет 1,5-2 недели.

В свою очередь Германия оказалась в числе стран, где процедура оформления первой визы считается сложной из-за большого набора документов.

Также специалисты назвали страны, которые дольше всего оформляют шенгенскую визу. В их числе Чехия (15 рабочих дней), Финляндия (2,5 недели) и Австрия (10-12 рабочих дней).

Ранее опрос показал желание россиян больше отдыхать.

Видео: YouTube / GreenJek channel