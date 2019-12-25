Постановление принято в Белгородской области.

Первый российский регион сделал 31 декабря выходным. Об этом говорится на официальном сайте правительства Белгородской области. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Вячеславом Гладковым.

Организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года в органах исполнительной власти, государственных органах области, областных государственных учреждениях, предприятиях. Предоставить работникам другой день отдыха - 31 декабря 2020 года текст постановления

Напомним, что ранее власти региона заявили, что в очном формате новогодние мероприятия состоятся только для воспитанников детских садов и учеников начальных классов. Губернаторские елки, мероприятия для старшеклассников и студентов будут организованы в онлайн-формате.

Голикова заявила о введении масочного режима по всей России.

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