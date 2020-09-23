Экс-губернатор Белгородской области приступил к работе сенатором

Евгений Савченко получил удостоверение сенатора.

Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко приступил в среду к работе сенатором. Чиновник получил удостоверение из рук председателя верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко. Она назвала нового коллегу "политическим тяжеловесом".

Евгений Степанович - политический тяжеловес, один из самых лучших губернаторов России - теперь в нашей команде. Уверена, что ваш опыт и ваши знания пригодятся в верхней палате, палате регионов Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Напомним, что Евгений Савченко занимал должность главы Белгородской области с 1993 года. Он объявил об отставке 12 сентября 2020 года. Перед этим губернатор подписал указ о назначении своим первым заместителем экс-главу РЭО Дениса Буцаева. Днем 22 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Савченко по собственному желанию.

Видео: Youtube/Совет Федерации