Первый полет самолета МС-21 с отечественными двигателями может состояться до конца года

Об этом журналистам рассказал Денис Мантуров.

Первый полет самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 может состояться до конца года. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам чиновника, сейчас специалисты отлаживают системы и тестируют воздушное судно. В ближайшие дни сотрудники Иркутского авиазавода примут летчиков-испытателем и работников конструкторского бюро имени Яковлева.

До конца года постараемся - 17-18 , максимум до конца года - мы рассчитываем, что самолет выполнит первый полет Денис Мантуров, глава Минпромторга России

В профильном ведомстве уточнили, что завод может произвести до 2025 года до 36 самолетов. Также есть возможность при работающих пяти сборочных станциях нарастить объем до 45 машин. В планы Минпромторга входит производство более 70 машин.

Минфин найдет средства на закупку транспорта для скорых.

Фото: Piter.tv