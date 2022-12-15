БПЛа способен пролететь 5 часов на высоте до 11 тысяч километров.

Первый полет беспилотного самолета Bayraktar Kızılelma сняли на видео. Известно, что новый воздушный аппарат способен разгоняться до 630 километров в час и подниматься на высоту до 11 километров. При этом продолжительность полета воздушного судна составляет порядка пяти часов. В открытых источниках упоминается о том, что БПЛА разрабатывался специалистами как палубный самолет. Его борт оснащен турбореактивным двигателем и стелс-технологиями. Взлетная масса БПЛА составляет шесть тысяч килограммов, а его полезная нагрузка - 1,5 тысячи. Напомним, что Bayraktar переводится с турецкого языка как "знаменосец", а Kızılelma - это "красное яблоко".

Посол Украины: запуск завода по производству Bayraktar возможен до конца 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Zvorsky YouTube