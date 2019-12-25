Первый "коронавирусный" штраф в Петербурге за прогулку на детской площадке признали незаконным

Мужчину еще в апреле наказали за то, что он играл с сыном в мяч на площадке.

Самый первый штраф, выписанный в период пандемии коронавируса в Петербурге за прогулку на детской площадке, признали незаконным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Привлечение петербуржца Алексея Полищука к административной ответственности отменили в суде, дело отправили на новое рассмотрение. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушенные требования обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в период пандемии запрещенными к посещению территориями оказались парки и детские и спортивные площадки. Горожанина наказали за то, что он играл в футбол на спортивной площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте со своим ребенком, инцидент произошел еще 7 апреля.

Во время пандемии россиян оштрафовали на миллиард рублей за нарушение самоизоляции.

Фото: Piter.TV