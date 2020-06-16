С начала апреля в суды поступило более 400 тысяч административных дел по статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС.

Во время пандемии россиян оштрафовали на миллиард рублей за нарушение самоизоляции. Об этом в своём докладе сообщила правозащитная организация "Апология протеста".

По их информации с начала апреля в суды поступило более 400 тысяч административных дел по статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС. Ещё 15 тысяч дел шли по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Юристы отмечают, что 54 тысячи штрафов было выписано в столице при помощи специального приложения "Социальный мониторинг".

Больше всего административных дел за нарушение режима самоизоляции возбудили в Татарстане — 56 тысяч; на Кубани — 27 тысяч; в Брянской области — 19 тысяч; в Дагестане — 21 тысяча.

Также правозащитники рассказали, что с начала пандемии в России возбудили 22 уголовных дела по статье 236 Уголовного кодекса. При этом только в девяти случаях подсудимые реально заразили кого-то коронавирусом.

Ранее на московских чиновников подали в суд из-за штрафов за нарушение самоизоляции.

Видео: YouTube / Московская городская Дума