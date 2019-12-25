На Первом стартует новый сезон шоу "Dance Революция"

Выступления участников проекта будут оценивать Алла Сигалова, Сергей Полунин и Вера Брежнева.

Новый сезон проекта "Dance Революция" стартует на Первом канале 23 мая. К участию приглашаются танцоры разных направлений и стилей – от классической хореографии до современного уличного танца.

Кресла жюри займут Алла Сигалова, Сергей Полунин и Вера Брежнева. Чтобы пройти в финал участник должен получить от жюри три "да". Ведущей шоу станет Ирина Пегова.

Премьера первого сезона танцевального проекта "Dance Революция" состоялась в феврале 2020 года. В марте съемки пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что Первый канал не может доснять финал из-за технических сложностей. В частности, канадская компания, которая занималась монтажом оборудования для съемок в формате 360 градусов, не могла командировать своих сотрудников в Россию.

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Фото: ВКонтакте / Первый канал