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На Первом стартует новый сезон шоу "Dance Революция"
Сегодня, 15:42
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Alena_Zinovieva

На Первом стартует новый сезон шоу "Dance Революция"

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Выступления участников проекта будут оценивать Алла Сигалова, Сергей Полунин и Вера Брежнева.

Новый сезон проекта "Dance Революция" стартует на Первом канале 23 мая. К участию приглашаются танцоры разных направлений и стилей – от классической хореографии до современного уличного танца.

Кресла жюри займут Алла Сигалова, Сергей Полунин и Вера Брежнева. Чтобы пройти в финал участник должен получить от жюри три "да". Ведущей шоу станет Ирина Пегова.

Премьера первого сезона танцевального проекта "Dance Революция" состоялась в феврале 2020 года. В марте съемки пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что Первый канал не может доснять финал из-за технических сложностей. В частности, канадская компания, которая занималась монтажом оборудования для съемок в формате 360 градусов, не могла командировать своих сотрудников в Россию.

Ранее мы писали, что на ТНТ стартует второй сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!".

Фото: ВКонтакте / Первый канал

Теги: dance революция, первый канал
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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