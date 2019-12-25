Второй сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" стартует на ТНТ 24 мая

Зрителям покажут восемь новых эпизодов.

Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!". Премьера состоится на ТНТ и видеосервисе Premier 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Зрителям покажут восемь новых эпизодов. Действие развернется в России 1994 года, где процветают финансовые пирамиды и бандитизм. Четыре друга-подростка Санька, Женька, Вовка и Илюша переживают первую любовь и сталкиваются со взрослыми проблемами.

Во втором сезоне сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко и др. В картине прозвучит музыка Романа Литвинова и песни группы "Кино", которые были снова аранжированы специально для сериала.

Ранее мы писали, что на телеканале "Россия 1" состоялась премьера исторической драмы "Обитель".

Фото: пресс-служба ТНТ