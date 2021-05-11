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На телеканале "Россия 1" состоялась премьера исторической драмы "Обитель"

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Картина снята по мотивам одноименного романа писателя Захара Прилепина.

В понедельник, 10 мая, на телеканале "Россия 1" состоялась премьера многосерийной исторической драмы "Обитель", снятой по мотивам одноименного романа писателя Захара Прилепина.

Действие разворачивается в конце 20-х гг. 20 века в Соловецком лагере особого назначения (печально известные Соловки). В центре сюжета роман заключенного Артема Горяинова с чекисткой Галиной. Эта любовь находится на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины – всесильный начальник лагеря Федор Эйхманис.

Главные роли в фильме сыграли Евгений Ткачук, Александра Ребенок и Сергей Безруков. Режиссером выступил Александр Велединский.

Съемки проводились в Москве, Выборге, Ярославле, а также Архангельской, Ленинградской, Ярославской и Вологодской областях.

Ранее мы писали, что третий финальный сезон сериала "Содержанки" выйдет 10 июня.

Видео: пресс-служба телеканала "Россия-1"

Теги: премьера, россия 1
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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